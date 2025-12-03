Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:21, 3 декабря 2025Бывший СССР

Стало известно о расстроивших диалог с Кушнером действиях Ермака

Кулеба: Ермак выступил против диалога с Кушнером, Киев упустил эту возможность
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил против налаживания диалога с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, потому что сделал ставку на другого человека. О расстроивших контакт Киева с представителем американской делегации действиях Ермака рассказал экс-министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба на своем YouTube-канале.

Бывший глава украинского МИД уточнил, что после знакомства с Кушнером он выступал за продолжение общения, но его не поддержали.

«В ответ я услышал монолог, что я ничего не понимаю в раскладах в Америке, от [Ермака]… Надо делать ставку на Майка Помпео (бывшего госсекретаря США во время первого президентского срока Трампа — прим. «Ленты.ру»), и он ее уже сделал», — пояснил Кулеба.

В итоге чиновнику не предоставили мандат на продолжение взаимодействия с Джаредом Кушнером, после чего, по его словам, «из-за внутренних интриг внутри страны» возможность была упущена.

Ранее в Москве заявили, что Джаред Кушнер и Стив Уиткофф после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле не полетят в Киев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио назвал ключевой пункт спора в мирном плане по Украине

    Певцов призвал Россию «дойти до Одессы»

    В Киеве прокомментировали визит Уиткоффа в Россию

    На нефтебазе произошло возгорание после падения обломков украинского БПЛА

    Рубио заявил о приближении мирного соглашения России и Украины

    Жениха и невесту арестовали за секс до свадьбы

    Зацикленным на длине пениса мужчинам развеяли миф о женском оргазме

    В США назвали «неразумным» отсутствие у Байдена контактов с Россией

    Важное новшество немецкого Leopard связали с опытом СВО

    Рубио оценил идею о продолжении поддержки Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok