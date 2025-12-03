Реклама

18:48, 3 декабря 2025

Тренирующий «Ахмат» Черчесов рассказал об отсутствии звонков из «Ювентуса» и «Барселоны»

Станислав Черчесов: Ни «Спартак», ни «Ювентус», ни «Барселона» не звонили
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Тренирующий грозненский «Ахмат» Станислав Черчесов рассказал об отсутствии звонков из итальянского «Ювентуса» и испанской «Барселоны». Слова специалиста приводит Odds.ru.

Тренер признался, что прошедшим летом не думал, что ему предложат работу в «Ахмате». Отвечая на вопрос о возможном интересе со стороны московских клубов, Черчесов сказал: «Ни "Спартак", ни "Динамо", ни "Ювентус", ни "Барселона" мне не звонили. Когда это произойдет, можно решать, интересно мне или нет», — отметил он.

По словам специалиста, он думает лишь о том, чтобы сделать лучше свою текущую команду. На данный момент «Ахмат» под руководством Черчесова идет на десятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 19 очков в 17 матчах.

Черчесов возглавил «Ахмат» 6 августа. Контракт с 62-летним тренером рассчитан на три года. До этого он работал со сборными России и Казахстана, а также с венгерским «Ференцварошом», польской «Легией», а также рядом российских клубов.

