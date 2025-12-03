У российских газовых вышек в Черном море заметили морские дроны ВСУ

У российских газовых вышек в Черном море действовали безэкипажные катера ВСУ

В ночь на среду, 3 декабря, у российских газовых вышек, расположенных в Черном море, заметили морские дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора».

Подробности о районе, где действовали безэкипажные катера, и примененных к ним мерах автор поста не приводит. Официальные лица и ведомства эту информацию не комментировали.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении над регионами в ночь на 3 декабря 102 украинских беспилотников. Средства противовоздушной обороны сбили дроны в Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Астраханской, Саратовской и Воронежской областях.

Кроме того, об атаке беспилотников сообщал губернатор Тамбовской области. По его словам, обломки дрона упали на одну из нефтебаз, в результате чего произошло возгорание.

