Учительница российской школы организовала криминальный бизнес после увольнения

Бывшая учительница попалась на создании мошеннического сайта интимных услуг

Во Владимирской области задержали 37-летнюю россиянку, подозреваемую в серии мошеннических действий в интернете. Об этом сообщает издание «МК».

По данным издания, подозреваемая долгое время работала школьным учителем информатики, но затем уволилась и занялась криминалом. Сначала она училась у мошенников создавать анкеты девушек и предлагать интимные услуги, а затем организовала свое дело — создала фейковый сайт, где якобы предлагался досуг с девушками, брала с клиентов предоплату и обманывала их.

Доказано, что от ее действий пострадали как минимум два россиянина: 55-летний вахтовик и 23-летний сотрудник транспортной компании. При обыске у мошенницы изъяли шесть мобильных телефонов и семь банковских карт. Полиция выявляет возможных соучастников и устанавливает дополнительные эпизоды преступной деятельности.

