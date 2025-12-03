Реклама

18:35, 3 декабря 2025Силовые структуры

Учительница российской школы организовала криминальный бизнес после увольнения

Бывшая учительница попалась на создании мошеннического сайта интимных услуг
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Во Владимирской области задержали 37-летнюю россиянку, подозреваемую в серии мошеннических действий в интернете. Об этом сообщает издание «МК».

По данным издания, подозреваемая долгое время работала школьным учителем информатики, но затем уволилась и занялась криминалом. Сначала она училась у мошенников создавать анкеты девушек и предлагать интимные услуги, а затем организовала свое дело — создала фейковый сайт, где якобы предлагался досуг с девушками, брала с клиентов предоплату и обманывала их.

Доказано, что от ее действий пострадали как минимум два россиянина: 55-летний вахтовик и 23-летний сотрудник транспортной компании. При обыске у мошенницы изъяли шесть мобильных телефонов и семь банковских карт. Полиция выявляет возможных соучастников и устанавливает дополнительные эпизоды преступной деятельности.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали организаторов крупной сети интим-салонов.

