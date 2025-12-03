Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:38, 3 декабря 2025Мир

В ЕС сравнили требования Украины с бездонной ямой

Глава МИД Венгрии Сийярто: Требования Украины можно сравнить с бездонной ямой
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина потребовала у стран Североатлантического альянса 160 миллиардов евро в качестве финансирования на 2026 году, ее требования похожи на бездонную яму. Такое сравнение привел глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Reuters.

«Сегодня украинцы выдвинули новые требования, и их практически можно сравнить с бездонной ямой. Только что они заявили о необходимости 160 миллиардов евро на содержание Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2026 году», — возмутился дипломат.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия не намерена в этом участвовать. Он подчеркнул, что пока в стране у власти национальное правительство, «киевская военная мафия не увидит ни копейки от венгерского народа».

Ранее Сийярто назвал иллюзией представления о том, что Украина может одержать победу в конфликте с Россией. Он отметил, что украинским военным не удалось переломить ситуацию на поле боя после отправки Европейским союзом (ЕС) оружия и денег на ведение боевых действий.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    В Швейцарии высказались о допуске российских лыжников на Кубок мира

    В российском городе появилась новогодняя елка из старых уличных светильников

    Телеведущая упала в обморок в прямом эфире

    Стало известно о нехватке полумиллиона специалистов в Москве

    Тройные смартфоны Samsung и Huawei сравнили

    Росстат рассказал об ускорении роста зарплат в России

    В Госдуме порассуждали об одной теории заговора

    Бельгия отреагировала на решение ЕК по российским активам

    Жена Гарика Харламова снялась в купальнике на пляже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok