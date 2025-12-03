Глава МИД Венгрии Сийярто: Требования Украины можно сравнить с бездонной ямой

Украина потребовала у стран Североатлантического альянса 160 миллиардов евро в качестве финансирования на 2026 году, ее требования похожи на бездонную яму. Такое сравнение привел глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Reuters.

«Сегодня украинцы выдвинули новые требования, и их практически можно сравнить с бездонной ямой. Только что они заявили о необходимости 160 миллиардов евро на содержание Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2026 году», — возмутился дипломат.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия не намерена в этом участвовать. Он подчеркнул, что пока в стране у власти национальное правительство, «киевская военная мафия не увидит ни копейки от венгерского народа».

Ранее Сийярто назвал иллюзией представления о том, что Украина может одержать победу в конфликте с Россией. Он отметил, что украинским военным не удалось переломить ситуацию на поле боя после отправки Европейским союзом (ЕС) оружия и денег на ведение боевых действий.