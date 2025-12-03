Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:59, 3 декабря 2025Мир

Глава МИД Венгрии высказался о победе Украины в конфликте

Глава МИД Венгрии Сийярто: Победа Украины в конфликте является иллюзией
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Победа Украины в конфликте с Россией является иллюзией, поскольку украинским военным не удалось переломить ситуацию на поле боя после отправки Европейским союзом (ЕС) оружия и денег. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, его слова приводит Reuters.

«Совершенно очевидно, что эту войну невозможно повернуть вспять на поле боя. Верить в то, что Украина может победить, — это иллюзия. Европейцы и союзники отправили Киеву столько вооружений и денег, и все же им не удалось добиться изменений на поле боя», — указал дипломат.

Ранее Сийярто заявил, что страны — участницы НАТО, которые яростно выступают за продолжение конфликта на Украине, потеряли связь с реальностью.

Также, по его мнению, страны — члены ЕС мешают урегулированию кризиса, поскольку хотят войны с Россией.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе придумали способ забрать активы России для помощи Украине. Как это хотят сделать?

    Фон дер Ляйен раскрыла мнение США о «репарационном кредите» Украине

    Обвиненный в каннибализме актер сыграет в российском фильме

    В зоне СВО заметили «крысиного короля» FPV-дронов

    38-летняя участница «Фабрики звезд» похвасталась сумкой за полмиллиона рублей

    Роскомнадзор заблокировал Roblox. Популярную игру считают опасной для детей — там действуют педофилы и мошенники

    Стало известно о внезапной смерти чиновника во время встречи с россиянами

    Продюсер назвал причину ссоры Булановой со своими танцорами

    После свидания с молодым любовником 85-летняя россиянка попала в больницу

    Мужчина пригрозил взорвать аэропорт из-за невозможности выехать с парковки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok