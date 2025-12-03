Bild: Битва за Красноармейск завершена победой ВС России

Взятие под контроль города Красноармейск (украинское название — Покровск) говорит о том, что Вооруженные силы (ВС) России продолжают наступление в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке.

Журналист заявил, что для Украины потеря Красноармейска стала очередным болезненным поражением в конфликте с Россией. По словам европейского обозревателя, успех Москвы демонстрирует, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут остановить наступление Российской армии. Репке констатировал, что Киев может только замедлить продвижение ВС РФ.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз усомнился в адекватности президента Украины Владимира Зеленского, рассказавшего об успехах ВСУ. Он счел, что украинский лидер сошел с ума или получил ложные сведения от военных.

Вечером 1 декабря стало известно, что Российская армия заняла Красноармейск , а также Волчанск — стратегически важный для обороны ВСУ в Харьковской области город. До этого сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль Купянск и еще 86 населенных пунктов.