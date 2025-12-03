Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:05, 3 декабря 2025Наука и техника

В Китае показали похожий на «Герань» дрон

В Китае показали похожий на российскую «Герань-2» дрон Loong M9
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Loong

Китайская компания Loong представила новый дрон-камикадзе M9, который похож на российские аппараты семейства «Герань-2». На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На видео показаны старт, полет и поражение цели новым дроном. Как и «Герань», китайский аппарат построен по схеме «бесхвостка». Беспилотник получил треугольное крыло и расположенный в задней части двигатель внутреннего сгорания.

Размах крыла M9 составляет 2,5 метра, а длина дрона — 3,5 метра. Аппарат без топлива весит 62,5 килограмма, а максимальный взлетный вес составляет 200 килограммов. Дрон может нести до 50 килограммов полезной нагрузки. Максимальная длительность полета — девять часов.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

В октябре стало известно, что США намерены взять на вооружение аналоги «Гераней» для использования на Тихом океане. Компания Auterion разработала дроны Artemis ALM‑20 с дальностью до 1600 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    В Швейцарии высказались о допуске российских лыжников на Кубок мира

    В российском городе появилась новогодняя елка из старых уличных светильников

    Телеведущая упала в обморок в прямом эфире

    Стало известно о нехватке полумиллиона специалистов в Москве

    Тройные смартфоны Samsung и Huawei сравнили

    Росстат рассказал об ускорении роста зарплат в России

    В Госдуме порассуждали об одной теории заговора

    Бельгия отреагировала на решение ЕК по российским активам

    Жена Гарика Харламова снялась в купальнике на пляже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok