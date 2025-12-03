В Минобороны России раскрыли подробности о замеченных в Черном море морских дронах ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

В северо-западной части Черного моря силами Черноморского флота уничтожены два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Таким образом, ведомство подтвердило сообщения о замеченных украинских морских дронах. Однако подробности об объектах, которые они пытались атаковать, не раскрываются.

Ранее Telegram-канал «Два майора» сообщал, что безэкипажные катера заметили у газовых вышек в Черном море.

До этого губернатор Тамбовской области Евгений Первышов рассказал о попытке атаки ВСУ на расположенную в регионе нефтебазу. По его словам, на территорию объекта упали обломки дрона, в результате чего начался пожар. Информацию о повреждениях чиновник не привел.

По данным Минобороны России, в ночь на 3 декабря средства противовоздушной обороны сбили над регионами 102 украинских беспилотника. Дроны уничтожены в Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Астраханской, Саратовской и Воронежской областях.