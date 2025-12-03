Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:17, 3 декабря 2025Россия

В Минобороны России раскрыли подробности о замеченных в Черном море морских дронах ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении безэкипажных катеров ВСУ в Черном море
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Vlad Smilianets / Reuters

В северо-западной части Черного моря силами Черноморского флота уничтожены два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Таким образом, ведомство подтвердило сообщения о замеченных украинских морских дронах. Однако подробности об объектах, которые они пытались атаковать, не раскрываются.

Ранее Telegram-канал «Два майора» сообщал, что безэкипажные катера заметили у газовых вышек в Черном море.

До этого губернатор Тамбовской области Евгений Первышов рассказал о попытке атаки ВСУ на расположенную в регионе нефтебазу. По его словам, на территорию объекта упали обломки дрона, в результате чего начался пожар. Информацию о повреждениях чиновник не привел.

По данным Минобороны России, в ночь на 3 декабря средства противовоздушной обороны сбили над регионами 102 украинских беспилотника. Дроны уничтожены в Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Астраханской, Саратовской и Воронежской областях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    Бельгия отреагировала на решение ЕК по российским активам

    Жена Гарика Харламова снялась в купальнике на пляже

    Кавказская страна потребовала извинений

    Известную телеведущую обязали оплатить ремонт соседям

    В ЕС сравнили требования Украины с бездонной ямой

    Россиянин побывал в Китае и узнал об употреблении масла из канализации в пищу

    Россиянам назвали способы определить алкоголизм по лицу

    Балтфлот получил новый буксир

    Выигравшего два миллиарда рублей победителя лотереи не смогли найти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok