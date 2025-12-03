Реклама

00:08, 3 декабря 2025

В НАТО отреагировали на слова Путина о готовности воевать с Европой

В НАТО заявили, что альянс един как никогда в вопросе защиты своих союзников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

Российская армия якобы не способна победить Европу военным путем. С таким мнением выступил высокопоставленный представитель НАТО на условиях анонимности на брифинге в Брюсселе, информируют «Би-Би-Си» (BBC) и Telegraf.ua.

Так политик ответил на слова российского президента Владимира Путина о готовности дать отпор в случае, если Европа «захочет воевать и начнет». По словам представителя альянса, НАТО «едино как никогда» в вопросе защиты своих союзников.

Чиновник также напомнил о статье 5 Устава НАТО о взаимной обороне. Как считает представитель объединения, «у России нет достаточного количества войск или возможностей, чтобы реально победить в военном смысле».

Накануне Владимир Путин заявил, что в случае если Европа начнет войну с Россией, она закончится очень быстро. По словам главы государства, в случае войны со странами Европы Россия будет действовать не так, как на Украине.

Также глава РФ указал, что страны Европы мешают администрации президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине. При этом президент отметил, что европейцы сами отстранились от участия в переговорах по Украине.

