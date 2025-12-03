Реклама

16:46, 3 декабря 2025Россия

В России одобрили закон о пенсии добровольцев СВО

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В России одобрили законопроект о зачислении периода нахождения в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в стаж пенсии участников-добровольцев. Поправки в первом чтении приняла Госдума в среду, 3 декабря, передает ТАСС.

«В ходе СВО добровольцы, рискуя жизнью, плечом к плечу с военнослужащими подразделений Вооруженных сил России обеспечивают безопасность страны и ее граждан. Поэтому справедливо зачесть в выслугу лет срок пребывания в добровольческих формированиях», — пояснил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Как следует из пояснительной записки, при назначении пенсий сотрудникам МВД, ФСИН, Росгвардии, ФССП в стаж будут засчитывать периоды пребывания в зоне СВО. Право на пенсию они смогут получить при выслуге 20 и более лет с учетом службы в добровольческом формировании. В случае принятия закона, он вступит в силу с 1 января 2026 года.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому участники СВО, а также добровольцы и ополченцы Донбасса теперь имеют право на две пенсии.

