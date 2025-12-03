В России оценили идею запретить магазинам работать круглосуточно

Нарколог Гончаров поддержал запрет магазинам работать круглосуточно

В России хотят запретить магазинам работать круглосуточно для борьбы с алкоголизмом; планируется, что решение будет приниматься регионально. Нарколог Олег Гончаров поддержал идею, его слова приводит «Ридус».

Несмотря на то, что продажа алкоголя в ночное время запрещена, люди ходят в некоторые круглосуточные магазины именно для покупки спиртных напитков. По словам Гончарова, те, кто заезжают за продуктами, не должны страдать от ограничений, однако в большинстве случаев в такие места граждане ходят за алкоголем.

«Преимущественно в такие места люди ходят именно за алкоголем. Понятно, что в два часа ночи за хлебом не выходят. Тем более что практически во всех городах сейчас есть службы доставки», — сказал нарколог.

Ранее в Подмосковье в целях борьбы с алкоголизмом продажу спиртного во дворах жилых домов и общепите ограничили двумя часами в день. По решению Мособлдумы, с 1 марта 2026 года реализация алкоголя в указанных местах будет разрешена только с 13:00 до 15:00.

В Вологодской области решили ввести запрет на продажу алкоголя в прикассовой зоне магазинов. В регионе также запретят розничную продажу алкоголя в магазинах, расположенных в помещениях многоквартирных домов, при условии что вход в магазин находится со стороны подъездов.

