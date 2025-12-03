Реклама

14:47, 3 декабря 2025Россия

В России оценили вероятность отмены закона о дискредитации армии после окончания СВО

Миронов: Закон о дискредитации армии не нужно отменять после окончания СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Михаил Синицын / POOL / РИА Новости

В Госдуме оценили вероятность отмены в России закона о дискредитации армии после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине. По мнению депутата Сергея Миронова, прекращать его действие не нужно, пишет «Газета.Ru».

Парламентарий пояснил, что закон об ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ) связан не только с СВО, но и с необходимостью сохранения уважения к армии как одному из важнейших институтов государства.

«В этой связи не видим оснований для отмены такой ответственности даже после нашей неминуемой победы в СВО», — обозначил Миронов.

В марте 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за дискредитацию ВС РФ.

