Моя страна
20:55, 3 декабря 2025

В российском городе появилась новогодняя елка из старых уличных светильников

В Уфе появилась новогодняя елка из старых уличных светильников
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал «Телеканал UTV»

В российском городе появилась новогодняя елка из старых уличных светильников. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал UTV.

Представители «Уфагорсвета» пояснили, что местные специалисты решили дать старым прожекторам вторую жизнь. Необычный арт-объект, состоящий из многочисленных фонарей, установили на пересечении бульвара Ибрагимова и улицы Пархоменко.

В ноябре поселок с самыми милыми названиями улиц удалось найти в России. Поселение находится под Красноярском. В частности, местные жители ходят по улицам Детского счастья, Мечтателей и Исполнения желаний, а также по улицам Шепота листвы, Ромашек и Вдохновения. Также там есть Белые облака и Большая поляна.

