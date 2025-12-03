В Уфе появилась новогодняя елка из старых уличных светильников

В российском городе появилась новогодняя елка из старых уличных светильников. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал UTV.

Представители «Уфагорсвета» пояснили, что местные специалисты решили дать старым прожекторам вторую жизнь. Необычный арт-объект, состоящий из многочисленных фонарей, установили на пересечении бульвара Ибрагимова и улицы Пархоменко.

