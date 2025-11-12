Моя страна
Поселок с самыми милыми названиями улиц удалось найти в России

Поселок с самыми милыми названиями улиц удалось найти под Красноярском
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Коттеджный поселок с самыми милыми названиями улиц удалось найти в России. Об этом стало известно «Архитектурному».

Поселение находится под Красноярском. Коттеджный поселок «Емельяновская горка» оказался небольшим, но названия его улиц очень удивили авторов канала. В частности, местные жители ходят по улицам Детского счастья, Мечтателей и Исполнения желаний, а также по улицам Шепота листвы, Ромашек и Вдохновения. Также там есть Белые облака и Большая поляна.

«Нам хочется верить, что там убирают за собаками, не протыкают шины гвоздем и не выбрасывают помои мимо контейнера!» — указали авторы канала.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности заявила о положительном решении по переименованию нескольких городов в Чечне. Речь шла о новых названиях Нерве (с чеченского — «север»), Терек (в честь реки, где находится город) и Серноводск. Также за тремя чеченскими селами закрепили их исторические названия.

Незадолго до этого власти России поддержали переименование Ростова в Ростов Великий. Заключение подписал глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

    Все новости