В Швейцарии высказались о допуске российских лыжников на Кубок мира

В Швейцарии согласились с допуском российских лыжников на этап Кубка мира

В Федерации лыжных видов спорта Швейцарии высказались о допуске российских лыжников на Кубок мира в Давосе. Слова директора по коммуникациям организации Филиппа Берча приводит Sport24.

Берч заявил, что в швейцарской федерации приняли к сведению решение Спортивного арбитражного суда (CAS), касающееся допуска российских лыжников на международные соревнования. «Мы не имеем ничего против участия россиян, которые соответствуют всем критериям нейтральности, на этапе Кубка мира в Давосе и других стартах», — отметил он.

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе пройдет с 12 по 14 декабря. Ему предшествует этап в норвежском Тронхейме (5-7 декабря). Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт отреагировал на решение CAS допустить россиян фразой «удивлен, но не шокирован».

2 декабря CAS признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказать российским спортсменам в допуске на соревнования в нейтральном статусе. Теперь в организации обязаны допустить россиян к стартам.