Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:27, 3 декабря 2025Бывший СССР

В ВСУ рассказали о лжи во время боев за Мариуполь

«Украинская правда»: ГУР сообщало ложные данные во время окружения Мариуполя
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Во время окружения Мариуполя российскими войсками Главное управление разведки (ГУР) Украины предоставляло участвовавшим в вертолетных миссиях украинским бойцам ложную информацию о расположении российских систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказал один из участников таких операций Евгений Соловьев в комментарии изданию «Украинская правда».

Вертолетные миссии должны были доставлять на территорию окруженного российскими войсками завода «Азовсталь» боеприпасы и средства связи. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) также занимались эвакуацией оттуда раненых сослуживцев.

Отмечается, что разработкой маршрутов для «безопасного» полета занималось ГУР. По словам Соловьева, управление предоставляло информацию о расположении российских ПВО. Он подчеркнул, что из-за опасности миссий ГУР сообщало ложные данные, намеренно не отмечая все огневые точки.

«И ты понимаешь, что ту карту нарисовали так, чтобы ты полетел», — прокомментировал Соловьев.

Ранее военный медик и ветеран украинских войск Глеб Битюков обвинил командиров Вооруженных сил Украины в имитации бурной деятельности. По его словам, бойцы покидали Украину из-за нежелания становиться частью этой системы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    Индийский телеканал рассказал о подготовке интервью с Путиным

    Принц Гарри оскорбил стряпню Меган Маркл

    Россиянам раскрыли «золотые часы» сна

    В Швейцарии высказались о допуске российских лыжников на Кубок мира

    В российском городе появилась новогодняя елка из старых уличных светильников

    Телеведущая упала в обморок в прямом эфире

    Стало известно о нехватке полумиллиона специалистов в Москве

    Тройные смартфоны Samsung и Huawei сравнили

    Росстат рассказал об ускорении роста зарплат в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok