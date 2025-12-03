В ВСУ рассказали о лжи во время боев за Мариуполь

«Украинская правда»: ГУР сообщало ложные данные во время окружения Мариуполя

Во время окружения Мариуполя российскими войсками Главное управление разведки (ГУР) Украины предоставляло участвовавшим в вертолетных миссиях украинским бойцам ложную информацию о расположении российских систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказал один из участников таких операций Евгений Соловьев в комментарии изданию «Украинская правда».

Вертолетные миссии должны были доставлять на территорию окруженного российскими войсками завода «Азовсталь» боеприпасы и средства связи. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) также занимались эвакуацией оттуда раненых сослуживцев.

Отмечается, что разработкой маршрутов для «безопасного» полета занималось ГУР. По словам Соловьева, управление предоставляло информацию о расположении российских ПВО. Он подчеркнул, что из-за опасности миссий ГУР сообщало ложные данные, намеренно не отмечая все огневые точки.

«И ты понимаешь, что ту карту нарисовали так, чтобы ты полетел», — прокомментировал Соловьев.

Ранее военный медик и ветеран украинских войск Глеб Битюков обвинил командиров Вооруженных сил Украины в имитации бурной деятельности. По его словам, бойцы покидали Украину из-за нежелания становиться частью этой системы.