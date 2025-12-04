4 декабря в России отмечают День информатики, а в мире — Международный день банков. Православные празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы. День рождения отмечает модель Тайра Бэнкс. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 4 декабря — в материале «Ленты.ру»

Праздники в России

День информатики

Вычислительный центр Московского автомобильного завода им. Лихачева. Пульт управления электронно-вычислительной машины БЭСМ-4 Фото: Щеголев / РИА Новости

4 декабря 1948 года был зарегистрирован патент на первую отечественную вычислительную машину «МЭСМ», созданную учеными Исааком Бруком и Баширом Рамеевым. С этого момента в Советском Союзе стремительно стали развиваться компьютерные технологии, так что дата 4 декабря неофициально признана днем рождения российской информатики.

День написания писем Деду Морозу

4 декабря в России начинает работать почта Деда Мороза: в почтовых отделениях страны появятся специальные ящики для писем в Великий Устюг. Кстати, написать послание доброму волшебнику могут как дети, так и взрослые, а сотрудники почтовой службы позаботятся о том, чтобы каждый отправитель получил ответ.

Праздники в мире

Международный день банков

День был установлен в 2019 году по инициативе ООН. Таким образом организация хотела подчеркнуть значимость банков в обеспечении финансовой безопасности и улучшении качества жизни людей по всему миру.

Международный день гепарда

Фото: David W Cerny / Reuters

Праздник был учрежден в 2010 году по инициативе основательницы Фонда сохранения гепардов Лори Маркер. Дата приурочена ко дню рождения гепарда Хаяма, который по сути стал первым животным-послом своего вида в Америке. Маркер брала Хайяма с собой в путешествие по стране, чтобы рассказать о бедственном положении гепардов и их массовом истреблении.

Какие еще праздники отмечают в мире 4 декабря

День эпоса «Манас» в Кыргызстане;

Дeнь винa Кaбepнe Фpaн.

Какой церковный праздник 4 декабря

Введение вo xpaм Пpecвятoй Бoгopoдицы

Согласно преданию, в возрасте трех лет Богородицу впервые привели в храм. Несмотря на совсем юный возраст, она легко преодолела 15 ступеней на входе, где ее уже ждал первосвященник Захария. Он знал, что перед ним особенная девочка, и, нарушая церковные правила, повел Марию в Святая Святых храма, куда женщинам вход запрещен.

Прихожане тихо наблюдали за происходящим, словно зная, что все идет так, как должно быть. В песнопении, посвященном празднику, Дева Мария почитается как обитательница Небесного царства, каковой она была признана еще до рождения Христа.

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Приметы на 4 декабря

В народной интерпретации праздник Введения утратил связь с Богородицей и скорее соотносился с «вводом», то есть началом зимнего периода. В ходу была поговорка: «Введенье пришло — зиму привело».

Если на Введенье выпал снег — вся зима будет долгой и снежной;

Менять свою внешность в праздник (стричься, делать маникюр и так далее) — к повороту судьбы в худшую сторону;

Копать землю в этот день — к потере урожая.

Кто родился 4 декабря

Джей Зи (56 лет)

Американский рэпер, продюсер и предприниматель, признанный одним из «100 величайших артистов всех времен» по версии изданий Billboard и Rolling Stone. Кроме музыкальной карьеры, Джей Зи известен как успешный бизнесмен: основатель бренда одежды Rocawear и лейбла Roc-A-Fella Records, совладелец сети баров 40/40 Club и лидер многих других проектов.

Фото: Gaelen Morse / Reuters

Тайра Бэнкс (52 года)

Тайра Бэнкс признана одной из самых популярных супермоделей своего поколения. Однако ее коммерческий прорыв произошел благодаря авторскому шоу «Топ-модель по-американски». В 2024 году супермодель объявила о возвращении на подиум спустя 19 лет, приняв участие в показе Victoria's Secret.

Кто еще родился 4 декабря