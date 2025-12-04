Будущие масштабы российско-индийской торговли предсказали

Орешкин: Товарооборот РФ и Индии может составить сотни миллиардов долларов

Фундамент для будущего роста российско-индийского товарооборота следует закладывать уже сегодня, уверен замглавы администрации президента России Максим Орешкин. Его процитировало ТАСС.

Орешкин считает, что через 20-30 лет ежегодный товарооборот России и Индии может достичь сотен миллиардов долларов. Он призвал не забывать, что расширение экономического сотрудничества двух стран сделает неэффективными любые санкции, которые вводят третьи государства. Орешкин заметил, что Индия — третья экономика мира, а Россия — четвертая.

«У нас есть целые большие зоны, связи в которых выгодны как Индии, так и России», — заявил Орешкин.

До этого он заявил, что Россия хотела бы в несколько раз увеличить закупки индийских товаров и услуг. Как подчеркнул замглавы президентской администрации, такое стремление не сиюминутная история, а «стратегический выбор».

По словам министра сельского хозяйства России Оксаны Лут, в прошлом году Индия поставила в РФ порядка 20 тысяч тонн креветок.