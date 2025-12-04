Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:43, 4 декабря 2025Экономика

Будущие масштабы российско-индийской торговли предсказали

Орешкин: Товарооборот РФ и Индии может составить сотни миллиардов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Amit Dave / Reuters

Фундамент для будущего роста российско-индийского товарооборота следует закладывать уже сегодня, уверен замглавы администрации президента России Максим Орешкин. Его процитировало ТАСС.

Орешкин считает, что через 20-30 лет ежегодный товарооборот России и Индии может достичь сотен миллиардов долларов. Он призвал не забывать, что расширение экономического сотрудничества двух стран сделает неэффективными любые санкции, которые вводят третьи государства. Орешкин заметил, что Индия — третья экономика мира, а Россия — четвертая.

«У нас есть целые большие зоны, связи в которых выгодны как Индии, так и России», — заявил Орешкин.

До этого он заявил, что Россия хотела бы в несколько раз увеличить закупки индийских товаров и услуг. Как подчеркнул замглавы президентской администрации, такое стремление не сиюминутная история, а «стратегический выбор».

По словам министра сельского хозяйства России Оксаны Лут, в прошлом году Индия поставила в РФ порядка 20 тысяч тонн креветок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили Макрону на предложение прекратить удары по энергетике Украины

    Голубиный помет оказался опасен для людей

    Бывший начальник управления Минобороны пойдет под суд за многомиллионные взятки

    Раскрыт неочевидный фактор внезапной сердечной смерти

    Пассажир самолета схватил попутчицу за грудь и расстегнул ее штаны во время полета в США

    В сети восхитились внешностью блогерши с волосами на подбородке

    Российская общественница обратилась к жене Трампа

    Прилучный подал в суд жалобу по делу с Муцениеце

    Путин и Моди сели в один автомобиль

    Объявлен главный цвет 2026 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok