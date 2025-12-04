Чичваркина захотели оштрафовать

ТАСС: Чичваркину грозит штраф в 50 тысяч рублей за нарушение правил иноагента

Штраф в размере 50 тысяч рублей вновь грозит бизнесмену Евгению Чичваркину (признан в России иноагентом, внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Дорогомиловский суд Москвы.

Известно, что Дорогомиловский суд получил протокол в отношении Чичваркина об административном правонарушении. Документ составил Минюст РФ по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ — «Непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах».

Таким образом, Чичваркину грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей. Заседание суда назначено на 23 декабря.

В октябре в отношении Чичваркина возбудили уголовное дело о захвате власти и организации террористического сообщества — «Антивоенного комитета России» (признан нежелательной организацией в России), который появился после начала СВО.

