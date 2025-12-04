Реклама

Наука и техника
15:28, 4 декабря 2025Наука и техника

Для ВС России создадут ударный беспилотный гидроплан

КБ «Спектр»: Для ВС России создадут ударный беспилотный гидроплан
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Для Вооруженных сил (ВС) России создается ударный беспилотный гидроплан, способный переносить 5-килограммовый боеприпас FPV-дронов КОТБЧ-5. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор конструкторского бюро (КБ) «Спектр» Андрей Братеньков.

По его словам, гидроплан грузоподъемностью до 20 килограммов будет способен развивать скорость от 150 до 250 километров в час. «Аппарат планируется применять на дистанциях 20-30 километров», — сказал руководитель.

Братеньков отметил, что данное изделие может стать хорошей альтернативой безэкипажному катеру (БЭК).

В ноябре газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ и опрошенных экспертов сообщила, что действующие на херсонском направлении подразделения Воздушно-десантных войск ВС России в ближайшее время получат на вооружение БЭКи, которые по мощности боевого заряда сравнимы с боеголовкой баллистической ракеты «Искандер».

В сентябре 2019-го то же издание со ссылкой на источники в российском военном ведомстве и авиационной отрасли утверждало, что Военно-морской флот России получит самый большой в мире самолет-амфибию А-42 (А-40) «Альбатрос», предназначенный для обнаружения и отслеживания вражеских субмарин, а также проведения спасательных работ во время шторма.

    Обсудить
