4 декабря 2025

Европейский центробанк назвал план о репарационном кредите Украине обоснованным с натяжкой

Глава ЕЦБ Лагард: План ЕК по замороженным активам РФ обоснован с натяжкой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард назвала предложенный Еврокомиссией план выдачи репарационного кредита Украине за счет замороженных российских активов обоснованным с натяжкой с юридической и финансовой точек зрения. Ее слова приводит Reuters.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представила план, который включает в себя два варианта финансовой поддержки Украины: «репарационный кредит» из замороженных активов России и заимствования под гарантии общего бюджета Европейского союза (ЕС).

Лагард отметила, что задачей ЕЦБ стало выявление рисков, поскольку на карту поставлен ключевой элемент европейской финансовой системы системы — депозитарий Euroclear, где размещены замороженные российские активы, — и репутация Европы.

«Если мы хотим сохранить Европу как центр верховенства права, мы не должны начинать с нарушения этого принципа», — подчеркнула глава регулятора.

Ранее в Бельгии заявили, что предложение Европейской комиссии о предоставлении Украине так называемого репарационного кредита из замороженных активов России не снимает опасений страны по этой инициативе.

