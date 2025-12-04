«Галатасарай» потребовал возбудить уголовное дело против взявшего себя за гениталии игрока

«Галатасарай» потребовал возбудить уголовное дело против Дурана из «Фенербахче»

Стамбульский «Галатасарай» потребовал возбуждения уголовного дела против форварда «Фенербахче» и сборной Колумбии Джона Дурана. Об этом сообщает Hurriyet.

Команда подала соответствующее обращение в Анатолийский суд Стамбула. Футболиста просят признать виновным в эксгибиционизме и сексуальных домогательствах.

Недовольство «Галатасарая» вызвал эпизод, произошедший на шестой добавленной минуте матча 14-го тура чемпионата Турции, в котором стамбульская команда играла в дерби с «Фенербахче». Дуран забил ответный мяч, после чего запрыгнул на рекламный щит и взял себя за гениталии.

Колумбиец выступает за «Ференбахче» на правах аренды до конца нынешнего сезона. У Дурана действующий контракт с саудовским «Ан-Насром».