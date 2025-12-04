Реклама

20:09, 4 декабря 2025Спорт

«Галатасарай» потребовал возбудить уголовное дело против взявшего себя за гениталии игрока

«Галатасарай» потребовал возбудить уголовное дело против Дурана из «Фенербахче»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Стамбульский «Галатасарай» потребовал возбуждения уголовного дела против форварда «Фенербахче» и сборной Колумбии Джона Дурана. Об этом сообщает Hurriyet.

Команда подала соответствующее обращение в Анатолийский суд Стамбула. Футболиста просят признать виновным в эксгибиционизме и сексуальных домогательствах.

Недовольство «Галатасарая» вызвал эпизод, произошедший на шестой добавленной минуте матча 14-го тура чемпионата Турции, в котором стамбульская команда играла в дерби с «Фенербахче». Дуран забил ответный мяч, после чего запрыгнул на рекламный щит и взял себя за гениталии.

Колумбиец выступает за «Ференбахче» на правах аренды до конца нынешнего сезона. У Дурана действующий контракт с саудовским «Ан-Насром».

