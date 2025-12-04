Главком ВСУ Сырский отказался признавать потерю Красноармейска

Главком ВСУ Сырский отрицает потерю Красноармейска украинскими войсками

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский отказался признавать потерю Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Бой продолжается. Украинские подразделения продолжают удерживать северную часть Покровска», — написал Сырский.

По его словам, ВСУ все еще удерживают в Красноармейске и Мирнограде определенные районы.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный показал видео с установлением флагов России во всех районах Красноармейска.

О том, что Красноармейск был полностью утерян для ВСУ, сообщала и депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая. Она также сказала с трибуны в Раде о том, что Российская армия приближается к Запорожью.