21:46, 4 декабря 2025Спорт

Игрок сборной России сравнил степень верности жене и «Динамо»

Константин Тюкавин: «Динамо» я верен больше, чем жене
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Водопьянов / РИА Новости

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин сравнил степень верности жене и своему клубу. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Кому я больше верен — "Динамо" или жене? Наверное, "Динамо". Ну а что, если посмотреть, в клубе я с пяти лет, провел в нем больше времени», — заявил Тюкавин. Он добавил, что жена в его жизни появилась чуть позже.

23-летний Тюкавин — воспитанник «Динамо», за клуб он выступает на протяжении всей карьеры. В нынешнем сезоне форвард провел девять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

В сентябре 2024 года отец футболиста Александр Тюкавин рассказал об отказе сына «Зениту». Он подчеркнул, что у нападающего было конкретное предложение от петербургской команды.

