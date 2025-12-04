Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:52, 4 декабря 2025Экономика

Россиян предупредили о магнитной буре

Синоптик Леус: Интенсивность магнитной бури снизилась до класса G1
Виктория Клабукова

Фото: Tatoka / Shutterstock / Fotodom

На Земле продолжает бушевать магнитная буря. О текущей геомагнитной обстановке в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Первые признаки геомагнитных колебаний приборы начали фиксировать вечером среды, 3 декабря. Буря периодически ослабевала, но достигала пика в полночь, превысив уровень G2. В настоящий момент ее интенсивность снизилась до класса G1, отметил синоптик. Возмущения магнитосферы обусловлены тем, что Землю охватила волна быстрого солнечного ветра из новой корональной дыры, которая вышла в центр солнечного диска. По прогнозам метеоролога, магнитная буря стихнет не раньше выходных. В четверг, 4 декабря, по своей силе она будет колебаться между слабым и средним классами G1 и G2.

Первая за зиму магнитная буря последовала за вспышкой X-уровня, возникшей на светиле 1 декабря. По свой силе вспышка попала в пятерку самых сильных с начала 2025 года. Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предполагают, что текущий год может побить рекорд по количеству интенсивных магнитных бурь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал один неверный шаг в переговорах по Украине

    Россиянин сделал ставку на матч КХЛ и выиграл более семи миллионов рублей

    Названа предварительная причина возгорания двигателя летевшего на Пхукет самолета

    Популярные продукты с витамином C оказались эффективнее кремов для кожи

    Поход в сауну с несовершеннолетней россиянкой стал для мужчины криминальной драмой

    Россиян предупредили о магнитной буре

    В Совфеде объяснили нежелание Путина возвращать Россию в G8

    В российском городе обломки украинского БПЛА повредили детский сад

    Участников нападения на шестую роту десантников в Чечне задержали

    Внешний вид 56-летней Дженнифер Лопес на концерте в Вегасе вызвал ажиотаж в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok