Россиян предупредили о магнитной буре

Синоптик Леус: Интенсивность магнитной бури снизилась до класса G1

На Земле продолжает бушевать магнитная буря. О текущей геомагнитной обстановке в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Первые признаки геомагнитных колебаний приборы начали фиксировать вечером среды, 3 декабря. Буря периодически ослабевала, но достигала пика в полночь, превысив уровень G2. В настоящий момент ее интенсивность снизилась до класса G1, отметил синоптик. Возмущения магнитосферы обусловлены тем, что Землю охватила волна быстрого солнечного ветра из новой корональной дыры, которая вышла в центр солнечного диска. По прогнозам метеоролога, магнитная буря стихнет не раньше выходных. В четверг, 4 декабря, по своей силе она будет колебаться между слабым и средним классами G1 и G2.

Первая за зиму магнитная буря последовала за вспышкой X-уровня, возникшей на светиле 1 декабря. По свой силе вспышка попала в пятерку самых сильных с начала 2025 года. Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предполагают, что текущий год может побить рекорд по количеству интенсивных магнитных бурь.