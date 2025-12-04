Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:36, 4 декабря 2025Путешествия

Между Россией и страной бывшего СССР запустят новые авиарейсы и поезда

БелТА: Между Россией и Белоруссией запустят новые авиарейсы и поезда
Алина Черненко

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Между регионами России и областными городами Белоруссии запустят новые авиарейсы и поезда. Об этом пишет агентство БелТА со ссылкой на главу администрации президента республики Дмитрия Крутого.

Спикер выразил надежду на скорое появление новых рейсов из Минска в Краснодар, Владикавказ, Волгоград, Омск, Тюмень и Ростов-на-Дону. «Называю те города, по которым идет активная работа прямо сейчас», — пояснил Крутой.

Материалы по теме:
«Не Минск, а Лас-Вегас какой-то!» Россияне внезапно полюбили Белоруссию из-за казино и низких цен. Как она заменила им Европу?
«Не Минск, а Лас-Вегас какой-то!» Россияне внезапно полюбили Белоруссию из-за казино и низких цен. Как она заменила им Европу?
3 апреля 2025
Что посмотреть в Минске за выходные? Гид по лучшим местам в городе и окрестностях
Что посмотреть в Минске за выходные?Гид по лучшим местам в городе и окрестностях
22 июля 2024

Глава администрации президента страны бывшего СССР также напомнил, что с 15 декабря поезда «Ласточка» между Москвой и Минском будут ходить ежедневно — сейчас это происходит только по праздничным и выходным дням. Кроме того, количество вагонов в них увеличится с пяти до десяти. «Это дополнительно позволит перевозить 30 тысяч пассажиров в месяц», — подчеркнул Крутой.

Ранее эксперты сервиса для путешествий OneTwoTrip назвали россиянам страны для недорогого отдыха до конца 2025 года. В список вошла Белоруссия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет сюрприз». Захарова рассказала о жестком ответе на изъятие российских активов в Европе

    Российского временного поверенного вызвала на ковер Турция

    Похитившим и расчленившим туриста в Таиланде бандитам озвучили приговор

    Раскрыта предполагаемая стоимость пластики Анастасии Решетовой

    Экипажи ВКС России потренировались на Backfire

    Twitch оштрафовали в России

    Россиянам объяснили изменения в налогообложении недвижимости

    Россиянка добилась дополнительных выплат за не вернувшегося с СВО сына

    Нейробиолог предупредил об опасности светодиодных ламп

    Россиян без одного документа перестанут пускать в Грузию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok