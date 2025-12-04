Между Россией и страной бывшего СССР запустят новые авиарейсы и поезда

БелТА: Между Россией и Белоруссией запустят новые авиарейсы и поезда

Между регионами России и областными городами Белоруссии запустят новые авиарейсы и поезда. Об этом пишет агентство БелТА со ссылкой на главу администрации президента республики Дмитрия Крутого.

Спикер выразил надежду на скорое появление новых рейсов из Минска в Краснодар, Владикавказ, Волгоград, Омск, Тюмень и Ростов-на-Дону. «Называю те города, по которым идет активная работа прямо сейчас», — пояснил Крутой.

Глава администрации президента страны бывшего СССР также напомнил, что с 15 декабря поезда «Ласточка» между Москвой и Минском будут ходить ежедневно — сейчас это происходит только по праздничным и выходным дням. Кроме того, количество вагонов в них увеличится с пяти до десяти. «Это дополнительно позволит перевозить 30 тысяч пассажиров в месяц», — подчеркнул Крутой.

Ранее эксперты сервиса для путешествий OneTwoTrip назвали россиянам страны для недорогого отдыха до конца 2025 года. В список вошла Белоруссия.

