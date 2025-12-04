МВФ назвал главное условие поддержки послевоенной Украины

МВФ: Борьба с коррупцией — ключевое условие поддержки послевоенной Украины

Власти Украины должны продолжать бороться с коррупцией в стране после окончания боевых действий и заключения мирного соглашения с Россией. Это станет главным условием послевоенной поддержки республики западными кредиторами, заявила официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. Ее слова приводит ТАСС.

Правительство Украины и местные антикоррупционные органы должны продолжать решительную борьбу с отмыванием денежных средств, подчеркнула она. В противном случае, предупредила Козак, рассчитывать на весомую долгосрочную финансовую поддержку западных партнеров Киеву будет сложно.

Антикоррупционные реформы в стране должны проводиться и после прекращения огня, отметила она. Подобного рода нововведения будут играть решающую роль для внешних кредиторов страны. «Этому отводится центральное место», — заключила представитель фонда.

Масштабный коррупционный скандал на Украине разгорелся в конце июля 2025 года. Причиной массовых протестов стал закон, фактически лишающий антикоррупционные органы независимости. После многочисленных протестных митингов, охвативших ряд крупных городов страны, включая Киев, президент Украины Владимир Зеленский отменил подписанный им же закон, ограничивающий роль Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В первой половине ноября НАБУ объявило о начале финального этапа операции под кодовым названием «Мидас». Детективы раскрыли масштабную коррупционную схему в сфере энергетики с участием чиновников, бизнесменов и нескольких министров. В ходе расследования также были выявлены махинации, затронувшие в том числе поставки на фронт некачественного снаряжения и боеприпасов. Под подозрения попали близкий соратник Зеленского, бизнесмен Тимур Миндич, а также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и глава офиса президента Андрей Ермак. Последний в результате скандала ушел в отставку.