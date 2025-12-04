Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:07, 4 декабря 2025Мир

На Западе обратили внимание на слова Трампа о Путине

Мема обратил внимание на слова Трампа о том, что Путин хочет достичь мира
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема обратил внимание на слова лидера США Дональда Трампа о том, что президент России Владимир Путин хочет достичь мира. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X.

«Трамп сказал то, о чем я говорю уже давно: "Президент Путин хочет мира". (...) Мы могли бы спасти больше украинцев, если бы раньше применили этот подход», — написал он.

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя переговоры по Украине, заявил, что Россия заинтересована в завершении украинского конфликта.

Перед этим он пригрозил Киеву «сдерживанием» поддержки Украины, если украинский лидер Владимир Зеленский не примет мирный план. Он отметил, что Зеленский «может продолжать воевать», но у Украины нет козырей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Си Цзиньпин выступил с заявлением по Украине

    Массированный удар ФАБ по позициям ВСУ у Гуляйполя попал на видео

    Стало известно об ударе ВС России «Искандером» по зданию СБУ

    Репортер пережила нападение птицы во время съемок и показала лицо в крови

    Названа дата совмещенной с прямой линией большой пресс-конференции Путина

    Темпы подорожания новостроек в 2026 году оценили

    Названы ответственные за атаки ВСУ на юг России

    На Западе обратили внимание на слова Трампа о Путине

    Ударивший ногой по лицу российскую пенсионерку курьер объяснился

    Папарацци сняли интимный момент Кэти Перри и Джастина Трюдо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok