На Западе обратили внимание на слова Трампа о Путине

Мема обратил внимание на слова Трампа о том, что Путин хочет достичь мира

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема обратил внимание на слова лидера США Дональда Трампа о том, что президент России Владимир Путин хочет достичь мира. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X.

«Трамп сказал то, о чем я говорю уже давно: "Президент Путин хочет мира". (...) Мы могли бы спасти больше украинцев, если бы раньше применили этот подход», — написал он.

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя переговоры по Украине, заявил, что Россия заинтересована в завершении украинского конфликта.

Перед этим он пригрозил Киеву «сдерживанием» поддержки Украины, если украинский лидер Владимир Зеленский не примет мирный план. Он отметил, что Зеленский «может продолжать воевать», но у Украины нет козырей.