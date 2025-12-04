Реклама

Россия
23:32, 4 декабря 2025Россия

Над Россией сбили десятки беспилотников ВСУ за три часа

Минобороны: Силы ПВО сбили 44 дрона ВСУ над российскими регионами за три часа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: David W Cerny / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбили несколько десятков украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над российскими регионами за три часа. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

В общей сложности в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени российская система ПВО перехватила 44 беспилотника.

Уточняется, что 30 дронов были уничтожены над территорией Курской области. Также восемь беспилотников перехватили над Ростовской областью, три — над Белгородской областью, два — над территорией Воронежской области. Еще один БПЛА сбили над Брянской областью.

Ранее в Белгородской области при атаке ВСУ пострадал мирный житель. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, в больницу обратился мужчина, получивший ранения в результате атаки дрона на коммерческий объект в городе Грайвороне.

