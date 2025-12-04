Над Россией сбили десятки беспилотников ВСУ за три часа

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбили несколько десятков украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над российскими регионами за три часа. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.
В общей сложности в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени российская система ПВО перехватила 44 беспилотника.
Уточняется, что 30 дронов были уничтожены над территорией Курской области. Также восемь беспилотников перехватили над Ростовской областью, три — над Белгородской областью, два — над территорией Воронежской области. Еще один БПЛА сбили над Брянской областью.
Ранее в Белгородской области при атаке ВСУ пострадал мирный житель. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, в больницу обратился мужчина, получивший ранения в результате атаки дрона на коммерческий объект в городе Грайвороне.