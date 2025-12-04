Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:48, 4 декабря 2025Наука и техника

Названа мощнейшая в мире система ПВО

«Алмаз-Антей»: Российская С-400 — мощнейшая в мире система ПВО
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетРабота систем ПВО:

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российская С-400 благодаря своей дальности и вариативности является мощнейшей в мире системой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом ТАСС рассказал генеральный директор концерна воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» Ян Новиков.

Руководитель рассказал, что в настоящее время в своем классе С-400 не имеет конкурентов среди зарубежных решений. «Параметры ее эффективности подтверждены в реальных боевых условиях», — сказал Новиков.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

Ранее журнал Military Watch Magazine писал, что Индия заинтересована в приобретении российских систем ПВО С-400 и истребителей пятого поколения Су-57 из-за провала западного боевого самолета Rafale.

В ноябре газета The Times of India сообщила, что Минобороны Индии одобрило закупку для Военно-воздушных сил пяти дивизионов зенитных ракетных систем С-400 и ракет к ним у России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо ключевое условие для лишения Украины выхода к Черному морю

    Турист попытал удачу на игровом автомате Лас-Вегаса и выиграл 89 миллионов рублей

    Под Москвой пациент элитного рехаба похудел на 60 килограммов

    В Раде заявили о влиянии «кошелька» Зеленского на проект нового бюджета Украины

    С Киркорова взыскали оплату проезда по платным дорогам

    В России раскрыли сценарий морской блокады Украины

    Стало известно о полном окружении ВСУ в городе-спутнике Красноармейска

    Раскрыты новые подробности допроса нокаутировавшего с ноги пожилую россиянку курьера

    Названа мощнейшая в мире система ПВО

    Митя Фомин заступился за Долину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok