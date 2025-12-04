Названа мощнейшая в мире система ПВО

«Алмаз-Антей»: Российская С-400 — мощнейшая в мире система ПВО

Российская С-400 благодаря своей дальности и вариативности является мощнейшей в мире системой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом ТАСС рассказал генеральный директор концерна воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» Ян Новиков.

Руководитель рассказал, что в настоящее время в своем классе С-400 не имеет конкурентов среди зарубежных решений. «Параметры ее эффективности подтверждены в реальных боевых условиях», — сказал Новиков.

Ранее журнал Military Watch Magazine писал, что Индия заинтересована в приобретении российских систем ПВО С-400 и истребителей пятого поколения Су-57 из-за провала западного боевого самолета Rafale.

В ноябре газета The Times of India сообщила, что Минобороны Индии одобрило закупку для Военно-воздушных сил пяти дивизионов зенитных ракетных систем С-400 и ракет к ним у России.