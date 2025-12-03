Интерес Индии к Су-57 и С-400 объяснили провалом западного оружия

MWM: Индия заинтересована в Су-57 и С-400 из-за провала западного Rafale

Индия заинтересована в приобретении российских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 и истребителей пятого поколения Су-57 из-за провала западного боевого самолета Rafale. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание отмечает, что в ходе предстоящего визита президента России Владимира Путина в Индию планируется обсуждение широкого круга вопросов военно-технического сотрудничества между странами, в частности, локализации производства Су-57 на территории Индии и продолжения закупок систем С-400 и ракет к ним.

Журнал отмечает, что в ходе недавнего индийско-пакистанского конфликта С-400 хорошо себя показали, уничтожив несколько пакистанских самолетов. Французские истребители четвертого поколения Rafale были перехвачены Исламабадом.

«Единственной крупной закупкой истребителей, сделанной Индией за последнее десятилетие, было приобретение 36 французских истребителей Rafale, при этом предполагаемые серьезные недостаточные характеристики этих самолетов, из которых от одного до четырех было сбито во время столкновений с Пакистаном в мае, как полагают, стали основным фактором, повышающим интерес к Су-57 и расширяющим арсенал С-400», — пишет издание.

Журнал заключает, что Индия заинтересована в получении боеспособных систем, которые могут противостоять нарастающей военной мощи Китая, потому «флот Су-57 в паре с сетью систем С-400, вероятно, станет самым грозным средством противодействия, которое Индия сможет развернуть в обозримом будущем».

В ноябре газета The Times of India сообщила, что Минобороны Индии одобрило закупку для Военно-воздушных сил пяти дивизионов зенитных ракетных систем С-400 и ракет к ним у России.

В том же месяце обозреватель журнала The National Interest Майя Карлин заметила, что Москва и Нью-Дели в ходе визита президента России Владимира Путина в Индию на 23-й ежегодный российско-индийский саммит и его встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди могут объявить о заключении соглашения по истребителю пятого поколения Су-57.