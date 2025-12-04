Названа стоимость одного пенсионного коэффициента с 1 января

Депутат ГД Говырин: Пенсионный коэффициент вырастет почти до 157 рублей с января

Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, какой будет стоимость одного пенсионного коэффициента с 2026 года. Его слова приводит РИА Новости.

Говырин уточнил, что пенсионный коэффициент с 1 января вырастет почти до 157 рублей. «Стоимость одного пенсионного коэффициента достигнет 156 рублей 76 копеек», — сказал он.

Ранее Говырин напомнил о досрочном начислении январских пенсий. По его словам, их начнут выплачивать с 24-25 декабря. Власти перенесли выплату на конец декабря, чтобы россияне успели получить деньги до начала выходных.

До этого в России предложили выплачивать 13-ю пенсию перед Новым годом. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия».