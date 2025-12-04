Нейробиолог предупредил об опасности светодиодных ламп

Нейробиолог Джеффери сравнил вред от светодиодных ламп с воздействием асбеста

Вред от светодиодных ламп можно сравнить с воздействием асбеста, считает профессор нейробиологии в Университетском колледже Лондона Глен Джеффери. Его слова цитирует Daily Mirror.

По мнению нейробиолога, светодиодные лампы представляют опасность, так как они излучают много синего света и совсем не дают красного. Он предупредил, что этот нюанс касается ламп не только с холодным светом, но и с теплым.

Специалист считает, что у человека светодиодные лампы могут вызывать напряжение глаз, головную боль и нарушение сна. Джеффери также добавил, что они ухудшают работу митохондрий, которые отвечают за уровень энергии и способность организма к восстановлению.

Профессор рассказал, что сделал эти выводы, наблюдая за тем, как такие лампы влияли на мышей. «Их митохондрии постепенно снижали активность. Они становились гораздо менее восприимчивыми, их мембранный потенциал падал», — заявил ученый.

Ранее сомнолог Сюзанна Уайли предупредила о вреде пробуждений в темноте. По ее словам, свет необходим для регулирования биологических часов.