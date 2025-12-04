Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:34, 4 декабря 2025Забота о себе

Нейробиолог предупредил об опасности светодиодных ламп

Нейробиолог Джеффери сравнил вред от светодиодных ламп с воздействием асбеста
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: freepik / Designed by freepik

Вред от светодиодных ламп можно сравнить с воздействием асбеста, считает профессор нейробиологии в Университетском колледже Лондона Глен Джеффери. Его слова цитирует Daily Mirror.

По мнению нейробиолога, светодиодные лампы представляют опасность, так как они излучают много синего света и совсем не дают красного. Он предупредил, что этот нюанс касается ламп не только с холодным светом, но и с теплым.

Специалист считает, что у человека светодиодные лампы могут вызывать напряжение глаз, головную боль и нарушение сна. Джеффери также добавил, что они ухудшают работу митохондрий, которые отвечают за уровень энергии и способность организма к восстановлению.

Материалы по теме:
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии. Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии.Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
26 ноября 2023
«Наши старые друзья глисты» Они заражают себя вирусами, бактериями и паразитами. Все ради науки
«Наши старые друзья глисты»Они заражают себя вирусами, бактериями и паразитами. Все ради науки
7 июля 2018

Профессор рассказал, что сделал эти выводы, наблюдая за тем, как такие лампы влияли на мышей. «Их митохондрии постепенно снижали активность. Они становились гораздо менее восприимчивыми, их мембранный потенциал падал», — заявил ученый.

Ранее сомнолог Сюзанна Уайли предупредила о вреде пробуждений в темноте. По ее словам, свет необходим для регулирования биологических часов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет сюрприз». Захарова рассказала о жестком ответе на изъятие российских активов в Европе

    Авербух оценил шансы Петросян выиграть Олимпиаду-2026

    Россиянину вернули конфискованный на европейской таможне автомобиль спустя 2,5 года

    Россиянина из группировки неонациста Воеводина арестовали за расправу над мигрантом

    Нейробиолог предупредил об опасности светодиодных ламп

    Крупнейшее обновление Samsung слили в сеть

    Россиян без одного документа перестанут пускать в Грузию

    Покупкой активов «Лукойла» заинтересовалась компания из Венгрии

    Туроператор отправил россиян на Кубу вместо Венесуэлы из-за угрозы ударов США

    Обнаружен скрытый разрушитель здоровья сосудов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok