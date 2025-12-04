Пашинян рассказал о единоличной власти в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал об отсутствии в стране единоличной власти. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вело агентство Armenpress на своем YouTube-канале.

«В Армении нет единоличной власти, в Армении есть власть народа», — заявил премьер. Глава армянского кабмина также анонсировал предстоящий референдум о поправках в Конституцию страны.

Принятие новой Конституции Армении является одним из условий Азербайджана в мирном урегулировании двух стран. В частности, Баку требует от Еревана ликвидацию пункта о претензиях на Карабах.

Ранее Пашинян заявил, что бедным не хватает навыков, чтобы перестать быть бедными.