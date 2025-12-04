Пассажирам вернувшегося из-за возгорания двигателя самолета назвали новую дату вылета

Red Wings: Новый рейс из Москвы на Пхукет запланирован на 5 декабря

Компания Red Wings назвала пассажирам самолета, вернувшегося в Домодедово из-за возгорания двигателя, новую дату вылета, передает РИА Новости.

Рейс запланировал на 1:40 по московскому времени 5 декабря на резервном самолете, уточнили в пресс-службе.

Самолет авиакомпании Red Wings рейсом Москва — Пхукет подал сигнал бедствия в небе над Московской областью вечером 3 декабря. На протяжении часа воздушное судно сжигало топливо и готовилось к посадке в аэропорту вылета. Самолет приземлился в Домодедово. Как уточнили в Росавиации, пострадавших нет. На борту находилось 425 человек, из них 412 пассажиров.

