Путешествия
05:09, 4 декабря 2025Путешествия

Пассажирам вернувшегося из-за возгорания двигателя самолета назвали новую дату вылета

Red Wings: Новый рейс из Москвы на Пхукет запланирован на 5 декабря
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Компания Red Wings назвала пассажирам самолета, вернувшегося в Домодедово из-за возгорания двигателя, новую дату вылета, передает РИА Новости.

Рейс запланировал на 1:40 по московскому времени 5 декабря на резервном самолете, уточнили в пресс-службе.

Самолет авиакомпании Red Wings рейсом МоскваПхукет подал сигнал бедствия в небе над Московской областью вечером 3 декабря. На протяжении часа воздушное судно сжигало топливо и готовилось к посадке в аэропорту вылета. Самолет приземлился в Домодедово. Как уточнили в Росавиации, пострадавших нет. На борту находилось 425 человек, из них 412 пассажиров.

