Певица Слава застряла в платье за полмиллиона рублей

Российская певица Слава застряла в платье Balmain за 527 тысяч рублей

Российская певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) застряла в платье за полмиллиона рублей. Соответствующими сторис она поделилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя исполнительница призналась, что примерила черное платье Balmain, стоимость которого на сайте Центрального универсального магазина (ЦУМ) составляет 527 тысяч рублей. При этом она призналась, что не смогла снять изделие из-за проблемы с молнией. «Кто так шьет?» — посетовала артистка.

В ноябре певица Слава потратила на обувь более полумиллиона рублей. Знаменитость продемонстрировала три пары кожаных сандалий Chanel черного, золотого и кремового оттенков.