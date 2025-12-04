Победа «Реала» принесла россиянину 6,5 миллиона рублей

Победа «Реала» над «Атлетиком» принесла россиянину 6,5 миллиона рублей

Клиент букмекерской компании поставил 2 миллиона рублей на матч 14-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Атлетиком» из Бильбао. Об этом сообщает Sport24.

Игрок спрогнозировал победу сливочных с разницей в два мяча и более. Коэффициент на это событие составил 3,26.

Ставка россиянина сыграла, мадридская команда одержала победу со счетом 3:0. Этот результат принес игроку 6,52 миллиона рублей. Из них чистый выигрыш составил 4,52 миллиона.

Ранее клиент букмекерской конторы поставил 55 тысяч рублей на два матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Оба прогноза оказались верными, и россиянин выиграл 2,112 миллиона рублей.