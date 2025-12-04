Реклама

После штурма мигрантами вокзала в российском городе отказались возбуждать уголовное дело

В Костромской области оформили административку после штурма мигрантов
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Многонационал»

В Костромской области правоохранители возбудили административное дело после штурма банды из местных жителей и мигрантов вокзала города Буй. Об этом пишет Telegram-канал «Многонационал».

Дело оформили по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). При этом следователи и транспортный прокурор не увидели в происшествии признаков состава уголовно наказуемых деяний.

8 ноября банда взяла штурмом вокзал города Буй и попала на видео. После произошедшего одному из сотрудников транспортной безопасности потребовалась медицинская помощь.

