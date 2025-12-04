Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:43, 4 декабря 2025Экономика

Поставки одного российского товара в Китай вырастут в полтора раза

Экономист Сергейчук: Экспорт газа из России в Китай вырастет в полтора раза
Кирилл Луцюк

Фото: 63ru78 / Shutterstock / Fotodom  

К 2030 году поставки российского трубопроводного газа в Китай увеличатся в полтора раза по сравнению с ожидаемым уровнем 2025 года. Об этом заявил член правления ВТБ Виталий Сергейчук. Его процитировало ТАСС.

По его словам, через четыре года экспорт достигнет 56 миллиардов кубических метров: 44 миллиарда придется на «Силу Сибири», а еще 12 миллиардов — на Дальневосточный маршрут. Как отметил Сергейчук, увеличение поставок на Восток оказывается одним из ключевых структурных сдвигов в российской энергетике. Это создает новые устойчивые каналы экспорта и дает возможность российским компаниям укреплять позиции на рынках Азии.

Потребление Китаем российского сжиженного природного газа в октябре вышло на исторический максимум. Причинами такой динамики оказались, с одной стороны, западные санкции, а с другой — сниженные цены на этот энергоноситель.

Однако за первые девять месяцев 2025 года суммарные объемы поставок СПГ из России в Китай упали на 6,58 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского временного поверенного вызвала на ковер Турция

    Путин прокомментировал введение единой валюты БРИКС

    Курс доллара к рублю упал до минимума

    Похитившим и расчленившим туриста в Таиланде бандитам озвучили приговор

    Раскрыта предполагаемая стоимость пластики Анастасии Решетовой

    Экипажи ВКС России потренировались на Backfire

    Twitch оштрафовали в России

    Россиянам объяснили изменения в налогообложении недвижимости

    Россиян без одного документа перестанут пускать в Грузию

    Туроператор отправил россиян на Кубу вместо Венесуэлы из-за угрозы ударов США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok