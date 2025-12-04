Поставки одного российского товара в Китай вырастут в полтора раза

Экономист Сергейчук: Экспорт газа из России в Китай вырастет в полтора раза

К 2030 году поставки российского трубопроводного газа в Китай увеличатся в полтора раза по сравнению с ожидаемым уровнем 2025 года. Об этом заявил член правления ВТБ Виталий Сергейчук. Его процитировало ТАСС.

По его словам, через четыре года экспорт достигнет 56 миллиардов кубических метров: 44 миллиарда придется на «Силу Сибири», а еще 12 миллиардов — на Дальневосточный маршрут. Как отметил Сергейчук, увеличение поставок на Восток оказывается одним из ключевых структурных сдвигов в российской энергетике. Это создает новые устойчивые каналы экспорта и дает возможность российским компаниям укреплять позиции на рынках Азии.

Потребление Китаем российского сжиженного природного газа в октябре вышло на исторический максимум. Причинами такой динамики оказались, с одной стороны, западные санкции, а с другой — сниженные цены на этот энергоноситель.

Однако за первые девять месяцев 2025 года суммарные объемы поставок СПГ из России в Китай упали на 6,58 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го.