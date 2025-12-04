Появились подробности о смерти ехавшего в маршрутке четырехлетнего мальчика из Дагестана

Водитель маршрутки в Дагестане после потери ребенком сознания повез его домой

Водитель маршрутки, в которой стало плохо четырехлетнему мальчику, после потери ребенком сознания сразу повез его к родителям. Подробности о смерти дошкольника раскрыл региональный Следственный комитет Дагестана на сайте.

По информации ведомства, общественный транспорт возил детей из близлежащих сел в детские сады и обратно. Когда в пути одному из воспитанников стало плохо, водитель «Газели» доставил его до дома. После этого родители повезли сына в больницу, где медики констатировали смерть мальчика.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В свою очередь, Mash Gor уточнил в Telegram, что мальчик ехал домой в село Параул из частного сада «Орленок». Там заявили, что находившийся за рулем мужчина и сопровождавший детей воспитатель не имеют к дошкольному учреждению отношения.

О смерти четырехлетнего мальчика, возвращавшегося домой из детсада, стало известно днем 4 декабря. По данным СМИ, на шее остался след от молнии свитера.

Ранее в Ставрополе многодетная мать обвинила медиков оздоровительного санатория «Дружба» в смерти двухлетней дочери от инфаркта. Как стало известно, 17 октября главврач оздоровительного учреждения сообщила россиянке, что ребенок «просто уснул и не проснулся». Позже одна из медсестер призналась женщине, что перед этим девочка в течение нескольких дней отказывалась от еды и, ослабев, почти не разговаривала.