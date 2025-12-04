Реклама

11:08, 4 декабря 2025Россия

В России четырехлетний ребенок не выжил во время поездки в маршрутке

В Дагестане 4-летний мальчик не выжил во время поездки в маршрутке из детсада
Майя Назарова

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Дагестане четырехлетний мальчик не выжил во время поездки в маршрутке из детского сада. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По сведениям российского издания, все произошло в селе Параул Карабудахкентского района. Ребенок вместе с воспитательницей и водителем ехал в «Газели», мальчика посадили сзади.

Предположительно, у дошкольника на шее остался след от молнии свитера. Тело мальчика уже вернули родственникам.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

До этого стало известно, что в Бурятии водитель маршрутки высадил ребенка с инвалидностью и смял его удостоверение. Уполномоченный по правам ребенка в российском регионе Наталья Ганькина обратилась в управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Дальневосточному федеральному округу и министру внутренних дел республики.

