Президент «Барселоны» вспомнил о Путине во время рассуждений о возможном третьем сроке

Президент «Барселоны» Лапорта вспомнил о Путине, говоря о своем третьем сроке

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос, планирует ли он занимать свой пост больше двух сроков. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Функционер вспомнил о российском лидере Владимире Путине и президенте Венесуэлы Николасе Мадуро. «Я не буду как Путин и Мадуро, не пойду на третий срок президентства в "Барселоне". Мог бы баллотироваться еще раз, но не планирую этого делать. Это было бы неуместно», — заявил Лапорта.

Функционер во второй раз занял пост президента «Барселоны» в 2021 году. Его полномочия истекают в 2027-м. Ранее он занимал эту должность с 2003 по 2010 год.

При Лапорте «Барселона» шесть раз становилась чемпионом Испании. Кроме того, сине-гранатовые два раза побеждали в Лиге чемпионов.