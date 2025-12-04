Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:28, 4 декабря 2025Бывший СССР

Путин высказался о желании Украины вступить в НАТО

Путин: Вступление Украины в НАТО будет угрожать безопасности России
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вступление Украины в НАТО будет угрожать безопасности России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, чьи слова приводит телеканал India Today.

«Каждая страна, включая Украину, имеет право выбирать собственные средства защиты и обеспечивать свою безопасность. Верно? Отказываем ли мы Украине в этом? Нет. Но это неприемлемо, если делать это за счет России», — высказался он.

По словам российского лидера, Украина считает, что вступление в НАТО обеспечит ей безопасность. Путин подчеркнул, что это угрожает безопасности самой России.

В этом же интервью президент России назвал ответственных за начало спецоперации. Он отметил, что конфликт начался с того, что США и Евросоюз поддержали госпереворот на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Участники «Евровидения» объявили бойкот конкурсу. Почему уже четыре страны решили проигнорировать шоу?

    В Британии заметили отличие между визитами Путина и Стармера в Индию

    Британия захотела передать Украине активы России на миллиарды долларов

    Жители российского города сообщили о звуках взрывов и стрельбы

    Московский зоопарк захотел показать помощнику Путина живых капибар

    В Госдуме озвучили размер выплаты к страховой пенсии

    Муж одним росчерком пера опозорил собственную жену перед родной дочерью

    Дроны ВСУ повредили портовую инфраструктуру в российском городе

    Вэнс предрек «хорошие новости» по Украине

    Парламент Бельгии встретил овацией решение по активам России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok