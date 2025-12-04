Путин высказался о желании Украины вступить в НАТО

Путин: Вступление Украины в НАТО будет угрожать безопасности России

Вступление Украины в НАТО будет угрожать безопасности России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, чьи слова приводит телеканал India Today.

«Каждая страна, включая Украину, имеет право выбирать собственные средства защиты и обеспечивать свою безопасность. Верно? Отказываем ли мы Украине в этом? Нет. Но это неприемлемо, если делать это за счет России», — высказался он.

По словам российского лидера, Украина считает, что вступление в НАТО обеспечит ей безопасность. Путин подчеркнул, что это угрожает безопасности самой России.

В этом же интервью президент России назвал ответственных за начало спецоперации. Он отметил, что конфликт начался с того, что США и Евросоюз поддержали госпереворот на Украине.

