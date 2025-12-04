Реклама

17:04, 4 декабря 2025Наука и техника

Раскрыт неочевидный фактор внезапной сердечной смерти

EHJ: У людей с диабетом более высокий риск внезапной сердечной смерти
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom  

Крупное исследование, опубликованное в European Heart Journal (EHJ), показало: люди с диабетом сталкиваются с существенно более высоким риском внезапной сердечной смерти — и особенно это заметно среди молодых взрослых. Ученые проанализировали все 54 028 смертей в Дании за 2010 год и выявили 6 862 случая внезапной сердечной смерти, сопоставив их с данными о диагнозах диабета первого и второго типа.

Выяснилось, что внезапная сердечная смерть у пациентов с диабетом встречается гораздо чаще, чем среди всех остальных: в 3,7 раза — при диабете 1 типа и в 6,5 раза — при диабете 2 типа. Наиболее тревожная разница наблюдалась у людей младше 50 лет: их риск был почти в семь раз выше, чем у ровесников без диабета.

Авторы работы подчеркивают: исследование наблюдательное — оно не доказывает причинно-следственную связь, но демонстрирует масштабную проблему. В основе повышенного риска могут лежать как распространенные у диабетиков сердечно-сосудистые осложнения, так и специфические факторы вроде гипогликемий и автономной нейропатии, которые делают сердце более уязвимым к фатальным аритмиям.

Исследователи отмечают, что данные относятся к периоду до широкого применения современных сахароснижающих препаратов (SGLT2-ингибиторов и агонистов GLP-1), поэтому риск в последние годы мог измениться. Однако результаты подчеркивают необходимость более точной стратификации риска и разработки методов ранней профилактики — от кардиомониторинга до персонализированных схем лечения.

Ранее стало известно, что регулярное употребление чая, кофе, ягод и орехов связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

