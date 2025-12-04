Раскрыты подробности заседания Верховного суда по делу поджегшего Коран Журавеля

ВС России оставил без изменения приговор поджегшему Коран Журавелю

Раскрыты подробности заседания Верховного суда (ВС) России по по делу поджегшего Коран Никиты Журавеля, обвиняемого в госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

ВС России оставил без изменения вынесенный Волгоградским областным судом приговор Журавелю. По нему молодой человек получил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор был вынесен фигуранту в ноябре 2024 года. Тогда на заседании свою вину он признал.

Ранее сообщалось, что в марте 2023 года Журавель передал Службе безопасности Украины (СБУ) видео с железнодорожным составом, перевозившим военную технику Вооруженных сил России и самолеты военного назначения. Также он передал данные о передвижениях служебной машины одной из воинских частей.