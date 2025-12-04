Решетова описала свой стиль в одежде фразой «только моя импровизация»

Модель Анастасия Решетова объяснила, что у нее нет персонального стилиста

«Первая вице-мисс Россия — 2014», модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова описала свой стиль в одежде одной фразой. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Один из подписчиков манекенщицы признался, что ему очень нравится ее имидж. Кроме того, он поинтересовался, есть ли у нее персональный стилист. «Стилиста нет. Все, что вы видите на мне или будете видеть на ближайших выходах или съемках — это только моя импровизация», — ответила Решетова.

По ее словам, она стала больше проявлять себя с помощью одежды. «Был период, когда я скрывалась под нейтральной классикой. Это, конечно, красиво, но зачем мне сдерживать себя?» — объяснила знаменитость.

В ноябре Решетова ответила хейтерам на критику ее фигуры.