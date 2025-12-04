Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:20, 4 декабря 2025Культура

Режиссер отреагировал на слухи об удалении Долиной из новогоднего фильма

Режиссер Семичев не опроверг удаление сцен с Долиной из новогоднего фильма
Ольга Коровина

Кадр: @instastarsnews

Режиссер новогодней комедии «Невероятные приключения Шурика» Миша Семичев прокомментировал слухи о том, что сцены с участием народной артистки России Ларисы Долиной вырежут из картины перед премьерой. Его слова передает Telegram-канал «Подъем».

Семичев заявил, что не может раскрыть детали монтажа картины до премьеры, запланированной на 11 декабря. В то же время режиссер назвал этот вопрос «действительно острым». «Могу точно сказать, что версия будет не одна», — поделился он. Еще один режиссер картины, Роман Ким, добавил, что в данный момент фильм «доделывают».

О том, что Долину могут вырезать из «Невероятных приключений Шурика», стало известно 30 ноября. Уточнялось, что создатели киноленты опасаются провала в прокате из-за участия певицы в картине.

Лариса Долина столкнулась с критикой из-за дела с квартирой в Хамовниках. В августе 2024 года, действуя по указке мошенников, певица продала жилье за 112 миллионов рублей. Вырученные средства и свои сбережения она передала аферистам. Квартиру у артистки приобрела 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье. Однако в марте 2025 года Хамовнический суд Москвы вернул исполнительнице недвижимость. В сентябре Мосгорсуд подтвердил, что Долина является законной владелицей квартиры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского временного поверенного вызвала на ковер Турция

    Отъезд продюсера «Ласкового мая» Разина в США объяснили в суде

    Названы сроки подписания мирного договора Армении и Азербайджана

    Путин прокомментировал введение единой валюты БРИКС

    Курс доллара к рублю упал до минимума

    Похитившим и расчленившим туриста в Таиланде бандитам озвучили приговор

    Раскрыта предполагаемая стоимость пластики Анастасии Решетовой

    Экипажи ВКС России потренировались на Backfire

    Россиянам объяснили изменения в налогообложении недвижимости

    Россиян без одного документа перестанут пускать в Грузию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok