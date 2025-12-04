Режиссер отреагировал на слухи об удалении Долиной из новогоднего фильма

Режиссер Семичев не опроверг удаление сцен с Долиной из новогоднего фильма

Режиссер новогодней комедии «Невероятные приключения Шурика» Миша Семичев прокомментировал слухи о том, что сцены с участием народной артистки России Ларисы Долиной вырежут из картины перед премьерой. Его слова передает Telegram-канал «Подъем».

Семичев заявил, что не может раскрыть детали монтажа картины до премьеры, запланированной на 11 декабря. В то же время режиссер назвал этот вопрос «действительно острым». «Могу точно сказать, что версия будет не одна», — поделился он. Еще один режиссер картины, Роман Ким, добавил, что в данный момент фильм «доделывают».

О том, что Долину могут вырезать из «Невероятных приключений Шурика», стало известно 30 ноября. Уточнялось, что создатели киноленты опасаются провала в прокате из-за участия певицы в картине.

Лариса Долина столкнулась с критикой из-за дела с квартирой в Хамовниках. В августе 2024 года, действуя по указке мошенников, певица продала жилье за 112 миллионов рублей. Вырученные средства и свои сбережения она передала аферистам. Квартиру у артистки приобрела 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье. Однако в марте 2025 года Хамовнический суд Москвы вернул исполнительнице недвижимость. В сентябре Мосгорсуд подтвердил, что Долина является законной владелицей квартиры.