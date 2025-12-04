Росавиация прокомментировала инцидент с летевшим на Пхукет самолетом

Росавиация расследует инцидент с летевшим рейсом Москва — Пхукет самолетом

Центральное межрегиональное территориальное управление Росавиации проведет расследование по факту инцидента, произошедшего с самолетом, летевшим рейсом Москва — Пхукет. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко в Telegram-канале.

Специалисты Росавиации классифицировали произошедшее как авиационный инцидент. «Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, по предварительным данным, из-за проблем с двигателем», — написал Кореняко. По его словам, никто из 425 человек, находившихся на борту, не пострадал.

Вечером 3 декабря стало известно, что самолет авиакомпании Red Wings подал сигнал бедствия. Он больше часа кружил над Подмосковьем, сжигая топливо, и в 22:53 совершил благополучную посадку в Домодедово.