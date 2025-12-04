Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
23:11, 3 декабря 2025Путешествия

Росавиация прокомментировала инцидент с летевшим на Пхукет самолетом

Росавиация расследует инцидент с летевшим рейсом Москва — Пхукет самолетом
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Центральное межрегиональное территориальное управление Росавиации проведет расследование по факту инцидента, произошедшего с самолетом, летевшим рейсом МоскваПхукет. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко в Telegram-канале.

Специалисты Росавиации классифицировали произошедшее как авиационный инцидент. «Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, по предварительным данным, из-за проблем с двигателем», — написал Кореняко. По его словам, никто из 425 человек, находившихся на борту, не пострадал.

Вечером 3 декабря стало известно, что самолет авиакомпании Red Wings подал сигнал бедствия. Он больше часа кружил над Подмосковьем, сжигая топливо, и в 22:53 совершил благополучную посадку в Домодедово.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зеленскому тогда и нужно было договариваться». Трамп заявил, что условия мира для Украины ухудшились со временем

    Папарацци сняли интимный момент Кэти Перри и Джастина Трюдо

    Тревел-блогерша рассказала о городах России на грани исчезновения

    Корабли ВМС Британии вооружат стелс-ракетами Stratus

    Климату Москвы предрекли потепление на несколько градусов

    Спустившийся с крыши «Карлсон» попил чай у гостеприимной россиянки и попал на видео

    Российская армия начала подготовку к занятию двух новых населенных пунктов

    Продажи автомобилей «Москвич» рухнули

    Россиян предупредили о схеме мошенников с перерасчетом пенсии

    Финансовые потери Евросоюза в случае конфискации российских активов оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok