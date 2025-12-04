Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:50, 4 декабря 2025Экономика

Россиян научили правильно мыть машину зимой

Автоэксперт Корнев: Зимой нужно мыть машину не реже раза в две недели
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Зимой необходимо мыть автомобиль не реже раза в две недели. Этим и другими советами по уходу за машиной в холодное время года с россиянами поделился руководитель Управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев, передают «Известия».

По словам эксперта, зимой реагенты, грязь и снег быстро разрушают кузов, ускоряют коррозию, что делает правильный уход за автомобилем особенно важным. «Возьмите за правило посещать мойку раз в неделю или две, но не реже. Запущенные сталактиты из химии и песка сложнее вымыть из труднодоступных мест, тем более все это время они активно портят кузов», — рассказал Корнев.

Он рекомендовал отдавать предпочтение теплым боксам или мыть машину при температуре выше нуля, а после продувать замки, ручки, зеркала и уплотнители во избежание обмерзания. При мытье стоит обратить особое внимание на днище, колесные арки, пороги и зоны под бамперами, где чаще всего скапливается дорожная грязь. Эксперт подчеркнул, что наличие защитной пленки на кузове не избавляет от необходимости мыть авто.

Корнев посоветовал с осторожностью подходить к специальным химическим составам для сложных мест, которые могут испортить лакокрасочное покрытие и пластик при неаккуратном использовании. Помимо этого, он рекомендовал применять силиконовые смазки в формате спрея для защиты уплотнителей, а также оставлять машину в теплом помещении с приоткрытыми окнами и включенным обогревом салона, чтобы удалить накопившуюся влагу и снизить риск конденсата.

Ранее россиянам рассказали, как подготовиться к путешествиям на машине зимой. В первую очередь эксперты посоветовали проверить шины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Участники «Евровидения» объявили бойкот конкурсу. Почему уже четыре страны решили проигнорировать шоу?

    В Британии заметили отличие между визитами Путина и Стармера в Индию

    Британия захотела передать Украине активы России на миллиарды долларов

    Жители российского города сообщили о звуках взрывов и стрельбы

    Московский зоопарк захотел показать помощнику Путина живых капибар

    В Госдуме озвучили размер выплаты к страховой пенсии

    Муж одним росчерком пера опозорил собственную жену перед родной дочерью

    Дроны ВСУ повредили портовую инфраструктуру в российском городе

    Вэнс предрек «хорошие новости» по Украине

    Парламент Бельгии встретил овацией решение по активам России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok