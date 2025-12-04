Россиян научили правильно мыть машину зимой

Автоэксперт Корнев: Зимой нужно мыть машину не реже раза в две недели

Зимой необходимо мыть автомобиль не реже раза в две недели. Этим и другими советами по уходу за машиной в холодное время года с россиянами поделился руководитель Управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев, передают «Известия».

По словам эксперта, зимой реагенты, грязь и снег быстро разрушают кузов, ускоряют коррозию, что делает правильный уход за автомобилем особенно важным. «Возьмите за правило посещать мойку раз в неделю или две, но не реже. Запущенные сталактиты из химии и песка сложнее вымыть из труднодоступных мест, тем более все это время они активно портят кузов», — рассказал Корнев.

Он рекомендовал отдавать предпочтение теплым боксам или мыть машину при температуре выше нуля, а после продувать замки, ручки, зеркала и уплотнители во избежание обмерзания. При мытье стоит обратить особое внимание на днище, колесные арки, пороги и зоны под бамперами, где чаще всего скапливается дорожная грязь. Эксперт подчеркнул, что наличие защитной пленки на кузове не избавляет от необходимости мыть авто.

Корнев посоветовал с осторожностью подходить к специальным химическим составам для сложных мест, которые могут испортить лакокрасочное покрытие и пластик при неаккуратном использовании. Помимо этого, он рекомендовал применять силиконовые смазки в формате спрея для защиты уплотнителей, а также оставлять машину в теплом помещении с приоткрытыми окнами и включенным обогревом салона, чтобы удалить накопившуюся влагу и снизить риск конденсата.

Ранее россиянам рассказали, как подготовиться к путешествиям на машине зимой. В первую очередь эксперты посоветовали проверить шины.